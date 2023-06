Lokalita pro plánovanou gigafactory je zamořená. Stavbu to neohrozí, tvrdí ministerstvo

Podle důvěryhodného zdroje bude firma v Líních pracovat ještě zřejmě dva roky. „Pokračovat může i v případě stavby gigafactory. Až když se území úplně vyčistí, přestane oficiálně patřit do nejproblematičtější kategorie. Dřív to není možné,“ vysvětlil důvěryhodný zdroj.

Vedení obcí poblíž armádního areálu kontaminace nepřekvapila. „Dalo se to předpokládat, protože o zátěži se mluvilo. Ale v jakém je rozsahu, kde konkrétně a podobně, to nevíme,“ sdělil Dušan Duchek, jenž stojí v čele Zbůchu (Sdružení nezávislých kandidátů pro Zbůch).

Stát nechal kvůli obří továrně na baterie do elektroaut provést v lokalitě 72 průzkumných vrtů a osm penetračních testů. Ty by měly závěry z ministerstva životního prostředí zpřesnit. „Cílem bylo odebrat vzorky podzemní vody a hornin k další analýze,“ nastínil David Hořínek, mluvčí agentury CzechInvest, jež se stala hlavním koordinátorem projektu. Výsledky měly být do konce května. Kompletní data však stále nejsou k dispozici. „Z předběžných výsledků vyplývá, že lokalita je vhodná pro založení průmyslových staveb. Existují zde pouze dílčí problémy, jako kontaminace, které jsou běžnými postupy řešitelné. To znamená, že případná realizace projektu přispěje k odstranění znečištění,“ dodal Vošahlík.