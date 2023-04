Černochová: Líně armáda potřebuje, ustoupila jen stavbě gigafactory

„Respektovala jsem, že je to rozhodnutí na úrovni vlády, kdy do ČR může přijít obrovský investiční potenciál,“ řekla Novinkám Černochová, proč souhlasila, že se armáda v případě podepsání smlouvy s VW vzdá letiště.

„Pořád ještě není jasné, jestli ke kontraktu dojde, proto i usnesení vlády o gigafactory se váže jen k tomuto projektu. Není to o tom, že kdyby tam někdo chtěl mít jiný úžasný investiční záměr, že vláda řekne - tak to nebude tahle společnost, bude to nějaká jiná. Usnesení vlády je striktně na tento projekt, nebo to nebude,“ uvedla ministryně.