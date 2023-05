Voda pro gigafactory? Možná až z Radčic

Pokud by z alternativy sešlo, uvažuje se o důlní vodě z okolí záložního armádního letiště v Líních. „Záleží především na technicko-ekonomické studii, jejíž výsledky budeme mít na konci června,“ upřesnil Petr.

Obří továrnu na výrobu baterií do elektroaut možná v Líních postaví koncern Volkswagen. Ve hře je ještě Polsko a Maďarsko. Česká vláda investici zhruba za 120 miliard korun prosazuje a označuje za klíčovou pro tuzemský automobilový průmysl.

Pro starostu novinka

Gigafactory potřebuje hodně vody, především užitkové. Podle odhadů jde o 150 litrů za vteřinu. „Patnáct až dvacet procent z toho se během procesu vypaří. Voda bude v závodě kolovat, poté se bude postupně upouštět. Kolik to bude, to ještě zjišťujeme,“ sdělil hlavní koordinátor za CzechInvest.

Co se týče Radčic, zástupci státní agentury už prověřili základní majetkoprávní vztahy. „Pokud to půjde, povede potrubí podél stávajících komunikací,“ nastínil Petr. Jestliže by totiž trasa směřovala jinudy, museli by se domluvit na prodeji pozemků se soukromými vlastníky.

O žádném takovém plánu starosta plzeňského obvodu Radčice Rolando Arias (Spolu) však nevěděl. Poté, co ho kontaktovalo Právo, žádal o bližší informace k záměru. „Zjistil jsem, že voda se má odebírat z vodárny, která je na našem katastru a je kousek od odbočky k zoologické zahradě. Jde o plně funkční a historickou zásobárnu Škodovky. Pokud by to bylo v těchto místech, nemáme s tím potíž, protože by nás to nemělo ohrozit,“ řekl.

Alternativa: důlní voda

Odpadní voda půjde do Radbuzy. „Je vymyšlený systém kaskád, které by měly vodu ochladit, a především dostatečně pročistit,“ zdůraznil Petr.

Jestliže nakonec dojde na důlní zdroje, jednalo by se podle něj pravděpodobně o Starý Sulkov a Dobré Štěstí. „Tam by vedení potrubí bylo poměrně krátké, šlo by podél nového napojení na dálnici D5, které se plánuje,“ přiblížil s tím, že ve druhé polovině roku by odborníci provedli čerpací zkoušky a odebrali potřebné vzorky.

Co se týče pitné vody, zástupci CzechInvestu přišli s nápadem vrtů u Dobřan. „Jednání jsou v plenkách. Naší podmínkou je, že potřebujeme výpočet zásob podzemní vody, jestli na to můžeme kývnout. Na prvním místě jsou hlavně naši obyvatelé. Dosud jsme neviděli žádný odborný posudek. Nejsme zvyklí jednat o snech, ale o realitě,“ podotkl starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany).