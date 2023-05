Chotěšov nebo Dobřany. Možná právě tady na zelené louce vznikne náhradní letiště za Líně

Podle Síkely by se do náhradních prostor přesunula i letecká záchranná služba. Nedávno totiž ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) prohlásil, že záchranka musí gigafactory ustoupit. Do té doby však vláda tvrdila, že ji na místě ponechá. „V ideálním případě by se letecká záchranná služba přesunula někam, kde je letiště,“ doplnil k tématu Síkela.