Fiala: Právo veta by se v Evropské Unii rušit nemělo

„Neuvažujeme směrem, že by se právo veta mělo zrušit. Je nepravděpodobné, že by se to stalo,“ uvedl v pátek před odletem premiér.

Reagoval tak na myšlenku prezidenta Petra Pavla, podle kterého by se měla vést debata o tom, jak zlepšit efektivitu EU. A to včetně diskuse nad rozšířením hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech na úkor práva veta. Tvrzení, že se ve svém úterním projevu v belgických Bruggách přímo vyslovil pro omezení práva veta, jak někteří jeho slova pochopili, ale odmítá.

V pátek premiér řekl, že situace je velmi vážná. „Musíme změnit nás přístup a jsem rád, že od řady kolegů zazněla myšlenka, že se musíme více soustředit na místa mimo EU, ne to řešit až když jsou na našem území. Postup by měl být společný. Když to budeme dělat individuálně, máme méně šance to udělat pořádně,“ upozornil Fiala v pátek po summitu.