Rozšíření EU přepíše finanční toky v Unii, Česko by zřejmě přišlo o část dotací

Vstup Ukrajiny a zemí západního Balkánu do Evropské unie přinese výrazné změny finančních transferů v rámci EU. Deník Financial Times, odvolávající se na interní dokument z Bruselu, přinesl konkrétní výpočty, podle nichž by se řada zemí včetně Česka stala čistým plátcem do unijního rozpočtu.

Foto: Profimedia.cz Při debatách o rozšiřování EU půjde vedle politiky také o peníze. Ilustrační snímek