Dobré zprávy končícího roku 2023

Nové tramvajové tratě. Hlavnímu městu a jeho dopravnímu podniku se letos podařilo dokončit a otevřít tři prodloužení tramvajových tratí. Lidé se nově svezou, z Modřan do Libuše, z Divoké Šárky na Dědinu a z Barrandova do Slivence.

Návrat turistů. Do Prahy se po covidové pandemii vrátili turisté. Průběžná čísla se blížila datům z rekordního roku 2019, kdy do Prahy přijelo přes osm milionů hostů a počet jejich přenocování se podle statistiků přiblížil 18,5 milionu.

Návrat legendárního festivalu do Trutnova. Do areálu Na Bojišti se po sedmi letech vrátil nejstarší tuzemský hudební festival Trutnoff, což se setkalo s velkým zájmem diváků. V roce 2024 bude na stejném mstě slavit 40 let existence.

Prezident v Jemnici. Do kroniky pozitivních zpráv na Vysočině se letos zapsalo město Jemnice, a to velkolepým přivítáním prezidenta Petra Pavla při jeho návštěvě na konci května. Množství lidí zaskočilo i prezidenta.

Zahájení stavby dálnice z Přerova do Říkovic. Zřejmě nejpozitivnější událostí letošního roku v Olomouckém kraji se stalo zahájení stavby úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic. Desetikilometrový úsek je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní. Posledních 17 let se o něm vedly spory, debaty a připravovaly se plány.