Ewan McGregor pro Novinky.cz: Rozhodl jsem být typ starce s knírkem

Nikdy jsem nepociťoval svou práci tak, že byste někomu, o něčem dávali rady. Prostě to natočíte – a my jsme se ponořili do těch scén a bylo to skvělé. (…) A Emma (Westenbergová – pozn. red.), musím říct, nevím, kde teď Emma, naše režisérka, právě je, ale nechala nás jen hrát. Kamera někdy běžela dál a mohli jsme zkusit improvizovat. Byla to zábava; bylo to osvobozující a zábavné.