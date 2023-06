České Budějovice budou v roce 2028 evropským hlavním městem kultury

Vedle Broumova a Českých Budějovic se do soutěže přihlásily také Liberec a Brno, finalisty porota vybrala loni v říjnu.

Výběr města začíná šest let před tím, než členská země tuto událost hostí . Nejprve vytvoří evropští i národní odborníci seznam potenciálních měst, z něhož následně vybírají to, které titul ponese. Titul zatím nesla dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.