Telčské muzeum vyvede turisty i mimo slavné náměstí

Podle současného starosty Vladimíra Brtníka (ODS) už letos město chystá několik aktivit, které pomohou do překrásné, ale zatím opomíjené části Telče nasměrovat turisty. „Připravujeme zvýhodněné vstupné do městských památek, na programu je obnova turistického značení, během festivalu Prázdniny v Telči by na nádvoří starého špitálu měly proběhnout dva komornější koncerty. Prostory čtvrtého křídla areálu bychom rádi oživili něčím, jako je kavárna či vinárna. Nápadů máme celou řadu,“ napověděl.