Tudy se proháněl filmový Amadeus. Zámek v Kroměříži zahájil sezonu, po renovaci září Sněmovní sál zlatem

Renovace za zhruba 20 milionů korun vrací sálu lesk z doby před 175 lety, kdy se tady konal ústavodárný říšský sněm habsburské monarchie. Na bohaté štukování použili 24karátové zlato. „Jedná se o velice tenké plíšky, kterými se zlatí, není to tak, že by na tuto výzdobu padly tuny zlata,“ vtipkuje ředitel Správy zámku a zahrad.

Nejnáročnější podle něj ale byla záchrana vlhkostí narušených maleb na 14 metrů vysokém stropě. Restaurátoři se za nimi dostávali po vysokém lešení. To, co se táhne přes plochu téměř celého stropu, však nejsou fresky, ale tři obrazy na plátně.

Společně se zmiňovanou Květnou zahradou slaví zámek letos 25 let od zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO. Do něj byly zapsány jako jeden statek, a tak pro návštěvníky připravili od května společnou vstupenku do obou lokalit. „U nás se dostanou na návštěvnické trasy, které jsou bez průvodce, to znamená věž a obrazárna,“ upřesňuje správce.