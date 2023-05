Karlštejn odhalil nové prostory, původně zasypané podzemí jsme prošli s kamerou

Suterén byl vytěžen až v 19. století právě při rekonstrukci podle Josefa Mokra. Tehdy tam vznikly toalety pro návštěvníky, které sloužily až do nynější rekonstrukce.

Největší změnou v obnoveném suterénu je trámový strop. „Od těch 60. let tady byl železobetonový prefabrikovaný strop, který šel pryč. Do té památky nepatří,“ doplnil Kunst.

„Ono by se mohlo zdát, že poté, co Karlštejn obdržel 164 milionů korun na svou opravu, tak už další peníze nepotřebuje. To byl ale první z mnoha kroků, které se povedlo učinit,“ řekl kastelán.