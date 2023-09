50 let hotelu a vysílače Ještěd. Odvážnou a nekonvenční stavbu tehdejší veřejnost nepřijala

Porota – jejíž přesné složení dodnes není známé – velmi odvážně Hubáčkův návrh přijala a navzdory nepřejícnému veřejnému mínění mu dala zelenou. „Byli pokrokoví, pochopili, že je to velice invenční řešení. Porotu zaujal Hubáček tím, že geniálně sloučil, zcela neočekávaně, vysílač a hotel do jedné formy,“ popisuje kurátor.

Již zmiňované schodiště je také obložené keramickým obkladem od Lydie Hladíkové, Děvany Mírové a Marie Rychlíkové. „Je to stejný materiál, který se používal na výrobu izolátorů vysokého napětí,“ přibližuje Lánská. I po pěti desítkách let je obložení stále v dobrém stavu a není potřeba žádná oprava.

„Ale co se týče nábytku, ten byl bohužel z velké části v 90. letech vyměněn a my se teď posledních deset let snažíme zase vrátit ty původní prvky zpátky. Buď se podaří, že s kouskem nábytku přijdou sami lidé, kteří ho v minulosti nějakým způsobem získali a měli ho doma. Nebo probíhaly crowdfundingové sbírky na výrobu replik původního nábytku, takže jsou místa, třeba salonek nebo bar, kde lidé vidí a používají kopie,“ vysvětluje Lánská.

Do hotelových pokojů, mezi které dnes patří i původní služební pokoje pro personál, podle ní nejčastěji míří hosté z Česka, Německa, Polska a Slovenska. Nejoblíbenější jsou krátké, jedno- či dvoudenní pobyty s nerušeným výhledem do okolí.

„Dnes by to nejspíš bylo tak, že by se opravil původní vyhořelý Ještěd, zůstaly tam tehdy obvodové zdi. Nikdo by asi neměl odvahu postavit tam něco natolik nového,“ uvažuje v kulisách výroční liberecké výstavy, která je tam k vidění do 18. října.