Chybějící prověrka může být pro Michla problém, míní Kysela

Guvernér Michl si loni zažádal o prověrku NBÚ na nejvyšší stupeň „přísně tajné“ a dosud ji nezískal. Zákon však říká, že prezident může guvernéra a členy bankovní rady odvolat pouze tehdy, přestanou-li splňovat podmínky k výkonu funkce. Dá se ale říci, že Michl přestal splňovat tyto podmínky, když zákon bezpečnostní prověrku nevyžaduje?

Zákon nevyžaduje bezpečnostní prověrku. Existuje pouze vnitřní předpis ČNB, který stanoví, že guvernér má mít prověrku na „přísně tajné“. Pokud ji pan guvernér Michl nezíská, tak potom je to v rozporu s vnitřním předpisem, ale ten nepředstavuje součást zákona, takže se nedá říci, že by nesplňoval zákonné podmínky.

Může to být důvod k zamyšlení, proč vlastně prověrku na „přísně tajné“ nemá, proč mu ji NBÚ nepřiznal a jestli z toho neplynou nějaká rizika.

Pak je druhá vrstva, a to je prověrka na „tajné“. Tu mají všichni členové bankovní rady a vždy ji měli všichni členové bankovní rady, což zase souvisí s tím, že ČNB je oprávněná produkovat utajované informace do stupně „tajné“.

Pakliže toto platí a bankovní rada je vrcholný orgán ČNB a v jejím čele stojí guvernér, tak by bylo nemožné, aby se jako guvernér účastnil jednání bankovní rady, jejímž výsledkem je vznik utajované informace, kterou má jako guvernér autorizovat nebo stvrzovat. Jde o to, pokud by neměl prověrku na „tajné“, jestli může vykonávat agendu guvernéra.

Ale prověrku „tajné“ by Michl měl mít už od roku 2018, kdy se stal členem bankovní rady, nebo ne?

Prověrku na „tajné“ má, jde o proces prověrky na „přísně tajné“, který není ukončený. A prosakují informace, ale ty nemohu potvrdit ani vyvrátit, to jsou informace z patnácté ruky, že by součástí procesu mohlo být, že přijde i o prověrku na „tajné“.

To by potom byl důvod, aby byl odvolán?

Pakliže platí, že ČNB produkuje informace ve stupni „tajné“ a guvernér by se jednání bankovní rady nemohl účastnit, můžeme připustit, že je to typ problému kvalitativně odlišný od toho, kdy by se nemohl účastnit jednání vlády nebo Bezpečnostní rady státu ve chvíli, kdy by se projednávaly informace „přísně tajné“ kvůli chybějící prověrce „přísně tajné“.

Zatímco chybějící „přísně tajné“ můžete označit za vadu na kráse, v případě chybějící prověrky „tajné“ je to podstatný chybějící kompetenční předpoklad, který není v zákoně výslovně vyjádřený.

Mělo by to vést k jednání s guvernérem Michlem, co si o tom myslí a jaké k tomu má stanovisko, a s členy bankovní rady, jestli to považují za problém. Pokud všechna jednání selžou, tak až potom by měl být nějaký krok. Rozhodnutí má být kontrasignované premiérem, takže by měla být shoda prezidenta a předsedy vlády. Musíte shromáždit argumenty, abyste byla schopna obstát před soudem. Pakliže byste se nedomluvila s panem Michlem na dobrovolné rezignaci, tak je pravděpodobné, že by se tomu bránil.

Mohla by být po případném odvolání Michla ČNB bez guvernéra?

Myslím, že ano, proto tam jsou také viceguvernéři. Došlo by zřejmě k přenesení výkonu funkcí. Řídícím orgánem není guvernér, ale bankovní rada. On je v podstatě první mezi rovnými. Potom může mít organizační oprávnění, která má psaná sám na sebe. V těch ho může viceguvernér nahradit.

Pokud by došlo k silovému odvolání, se kterým by pan guvernér nebyl ztotožněn, tak by bylo radno počkat, jestli se bude, nebo nebude bránit žalobou. Jestliže se nebude bránit, tak můžete jmenovat nového guvernéra. Jestli se bude bránit, tak je na zvážení, jestli jmenovat nového guvernéra, když se může ukázat, že soud řekne, že rozhodnutí bylo protiprávní.

Jak by se Michl mohl bránit?

U guvernéra nejde jen o to, že by se mohl bránit rozhodnutí, které by považoval za protizákonné, u Městského soudu v Praze. Guvernéři centrálních bank jsou také zvláštně chráněni i v evropském právu, mohl by podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Je to situace krajní a vrcholně nežádoucí. Je to moment, kdy hledat jiné politické prostředky.

Není chyba NBÚ, kterému prověrka trvá déle? Lhůta má být devět měsíců a Michl o ni údajně požádal v květnu, mohl ale být dodatečně požádán o další dokumenty…

Zřejmě v době vyhlášení nouzového stavu plynou lhůty v jiném tempu. Nevylučuji, že nouzový stav vyhlášený kvůli Ukrajině mohl NBÚ něco z toho času ukrojit. Je to velmi citlivá věc, myslím, že je radno, aby byly všechny strany zdrženlivé. Trhy reagují na všechno a kolem ČNB by se mělo našlapovat velmi opatrně.