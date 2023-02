Kysela: Otázku nároku na zvýšení penzí by měl rozluštit ÚS

Otázka případné protiústavnosti je v tzv. retroaktivitě, tedy zásahu do nabytých práv. Jde o to, jestli ve chvíli, kdy inflace za dané období přesáhne pět procent, automaticky vzniká nárok na valorizaci v konkrétní výši, kterou nařízení vlády pouze převede do čísel. V případě této varianty by se s výší valorizace opravdu hýbat nemělo.

Měl jsem dojem, že s červnovou valorizací se už skutečně mnoho dělat nedá. Ale je to názor nepoučeného čtenáře, možná že názor ministerstva je více poučený. Do hry pak vstupuje posouzení samotné právní úpravy a v tom by dle mého názoru problém nebyl. Je tu legitimní účel, který vláda sleduje, a to je zachování udržitelnosti důchodového systému. V tomto ohledu mi rozhodnutí vlády připadá racionální. Chcete-li vůbec naplnit právo na zajištění ve stáří, potřebujete na to finance. Ve chvíli, kdy ale necháte systém vykrvácet pro jednu konkrétní, tedy tu dnešní, skupinu důchodců, vyvstává otázka, jestli budete mít prostředky na ty budoucí.