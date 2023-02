Experimenty ČNB nás mohou přijít draho, říká ekonom

„Nezbývá než doufat, že se inflace zmírní a vrátí do obvyklých kolejí navzdory měnové politice ČNB. Pokud se to nestane, bude kvůli inflaci nadále klesat reálná životní úroveň v Česku. Experimenty s měnovou politikou nás mohou přijít velmi draho. Mnohem dráže než pár měsíců s vyššími úrokovými sazbami,“ uvedl Marek.

Česká národní banka ve čtvrtek zhoršila výhled inflace, která by letos v průměru měla činit 10,8 procenta. Už v roce 2024 by se však měla zase snížit k dvouprocentní hranici a za celý příští rok by měla činit 2,1 procenta. Podle Marka má však prognóza háček.