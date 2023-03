UV lampy, termokamery, detektory. Kontrola Hradu kvůli štěnicím může trvat týdny

„Proces to bude dlouhý a složitý. U kanceláří standardních rozměrů, to znamená 5 × 5 × 3 metry, musíte prohledat celou místnost naprosto dokonale centimetr po centimetru. Protože dnešní moderní mikrofony jsou tak kvalitní, že pojmou i zvuk z velké místnosti, ať je umístěn kdekoli. U kanceláří Hradu je to ještě těžší – prostory jsou velmi rozsáhlé a stropy tam jsou vysoké,“ řekl Právu expert na zabezpečenou telefonní komunikaci Schmidt, jehož bezpečnostní služba Probin má prověrku na stupeň tajné.