Bývalá kaple jako jednací sál vlády i tělocvična. Unikátní pohled do Strakovy akademie

Zasedání vlády se konají v sále, který až do 40. let minulého století sloužil jako kaple. Nad vstupními dveřmi byl kůr a místo státního znaku visel nad oltářem obraz svatého Václava. Ve čtvrtém díle letního seriálu Zákulisí vás Michael Rozsypal vezme do Strakovy akademie – sídla vlády. Vyzkouší si, jaký pohled má premiér při jednání vlády, Petr Fiala mu ukáže svou pracovnu a nabídneme pohled také do jedné netypické místnosti. Do tělocvičny.

Zákulisí: Úřad vládyVideo: Novinky