Bývalá konírna jako jednací sál. Unikátní pohled do zákulisí Senátu

„Ráno když přijdu do kanceláře, tak se jako první převléknu,“ prozrazuje druhý nejvyšší ústavní činitel a ukazuje skříň, kde má obleky a pět košil – jednu na každý pracovní den. I v nabitém pracovním dni, který začíná po sedmé ráno a končí po setmění, si ale rád najde čas na podvečerní běh nebo uvaří kolegům kávu.

„Ještě než ráno přijdou kolegové do práce, zkontroluju, jestli nemám něco připraveno k podpisu. Podepisuju třeba zákony, záštity nebo třeba návrh na zrušení zákona,“ popisuje ranní rutinu předseda Senátu. Podpisovou knihu následně odnese do vedlejší místnosti, aby jeho aparát mohl dále pracovat.

Zákony, které do Senátu přijdou ze Sněmovny, mívají i stovky stránek. „Částečně na to mám lidi, ale stejně musím ten materiál alespoň prolistovat. Mám tam vyznačené změny a třeba v případě konsolidačního balíčku jsem si dělal poznámky už při projednávání ve Sněmovně,“ popisuje senátor postup při prostudování návrhů zákonů.

Z kanceláře do jednacího sálu to má Miloš Vystrčil necelou minutu. „Všichni někdy dobíháme, ale dá se to dobře vypočítat, abyste nemusel chvátat, protože před každým důležitým hlasováním je znělka,“ říká cestou. „Dnes už poměrně často sledují senátorky a senátoři jednání buď na mobilu, nebo v kanceláři v televizi.“