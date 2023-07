Do zahrady Úřadu vlády může i veřejnost. Otevřeno je až do října

„Zahrada je otevřená každou sobotu, od května do října, vždycky od 10 do 18 hodin, poslední vstup je v 17:45 před zavřením,“ upřesňuje průvodkyně v objektech Úřadu vlády Alena Hauptmanová.

Vstup do areálu však není přes hlavní vchod z nábřeží Edvarda Beneše, do zeleně se dostanete zadní bránou od Vltavy z Kosárkova nábřeží. U vchodu počítejte s bezpečnostní kontrolou, vstupné do zahrady se neplatí.