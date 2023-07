Jaký pohled mají poslanci od řečnického pultíku? Unikátní záběry z Poslanecké sněmovny

Prvním pracovním úkolem, který každé ráno musí předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová vyřídit, jsou podpisové knihy. „To znamená, že v nich mám připraveno to, co mám podepsat. Třeba interpelace, které mým prostřednictvím, posílají poslanci ministrům nebo premiérovi,“ ukazuje šéfka dolní komory Parlamentu ve videu.

„Taky tady máme dopis panu prezidentovi, který obsahuje několik konkrétních zákonů, které Poslanecká sněmovna už schválila,“ říká.

Všechny zákony, které poslankyně a poslanci schvalují, ale přečíst nezvládne a ani to podle ní nelze. „Je fér říct, že to nedělá nikdo. Každý z nás se věnuje nějaké oblasti a v poslaneckých klubech, ve kterých jsme sdruženi pak dané zákony probíráme. Ten, kdo se věnuje třeba školství, nás seznámí s tím, co v tom zákoně je. A proč si myslí, že je dobré to přijmout v takové podobě,“ vysvětluje praktickou dělbu práce zákonodárců.

Co říká Markéta Pekarová Adamová na námitky, že přijímání zákonů je zdlouhavé, komplikované a pro občany nesrozumitelné? „Všichni se musíme řídit zákony. Oblasti, kterými ovlivňujeme život v republice, jsou komplikované a mají spoustu souvislostí. Je na místě, aby ten proces byl v některých ohledech komplikovaný. Aby byla prostě příležitost se tomu věnovat do detailu, vychytat veškeré jednotlivosti a na každou věc se podívat ze všech úhlů pohledu. A nepropustit do světa něco, co by ten život mohlo ještě více zkomplikovat,“ dodává.

Dává si předsedkyně sněmovny v práci kávu nebo čaj? Kam chodí třetí nejvyšší ústavní činitelka na oběd? Podle čeho si vyzdobila svou kancelář? A dá si někdy v práci po obědě šlofíka? Podívejte se na video.

Rozhovor s Markétou Pekarovou AdamovouVideo: Novinky

„Mám na starosti organizační chod, fungování a řízení kanceláře Poslanecké sněmovny,“ říká její vedoucí, bývalý poslanec Martin Plíšek. „Jsme servisním orgánem, který zajišťuje službu pro zákonodárce a jejich asistenty. Máme tady 360 zaměstnanců, například v organizačním výboru, tiskovém odboru, přes informatiku a gastronomii až po legislativní odbor a právní útvar,“ vysvětluje.

Proč jsou při přijímání zákonů tři čtení? „Je to zvoleno na základě zkušeností ze zahraničních parlamentů. V úvodním kole se poslanci seznámí s návrhem zákona a následně rozhodnou, kterému výboru daný tisk přidělí. Ve druhém čtení se navrhují pozměňovací návrhy, ty poté projde garanční výbor a dá sněmovně doporučení, jak postupovat ve třetím čtení. V něm se rozhoduje o všech pozměňovacích návrzích a zákonu jako celku,“ popisuje sněmovní kancléř proces přijímání zákonů.

Málokdo asi ví, že Parlament má také vlastní knihovnu. „Máme tady obrovské knižní a informační bohatství. Za 165 let existence se nám podařilo nashromáždit přes 6 kilometrů knižního materiálu,“ uvádí ředitel knihovny Ondřej Tikovský.

Může tedy přijít kdokoliv z ulice? „Všechny vítáme, ale půjčovat můžeme jen zákonodárcům a jejich asistentům, ti si mohou knihy odnést. Veřejnost může studovat pouze na místě,“ upozorňuje.

Chtěli jsme se ještě podívat do slavných sněmovních restaurací a kantýn, ale tam je bohužel médiím vstup zapovězen. Takže do těchto prostor jsme nebyli vypuštěni.

Jak to vypadá v tiskovém atriu, když se politici dívají do kamer během tiskových konferencí? A v poslaneckých kuloárech? Podívejte se do zákulisí Poslanecké sněmovny ve videu.