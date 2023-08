Bez mobilů a internetu. Unikátní pohled do místnosti, kde jedná bankovní rada ČNB

„Při příchodu do sálu, kde rozhodujeme o úrokových sazbách, musíme odevzdat mobily a nemáme ani počítače připojené k internetu,“ popisuje bezpečnostní opatření člen bankovní rady ČNB Jan Procházka. Ve třetím díle letního seriálu Zákulisí vám Michael Rozsypal nabídne pohled do místnosti, kam se jen tak někdo nedostane – do přísně střeženého sálu, kde zasedají centrální bankéři. Podívá se ale také do původního trezoru, otevře osmitunové dveře, potěžká zlatou cihlu a ukáže unikátní výhled ze střechy na centrum Prahy.

Zákulisí: Česká národní bankaVideo: Novinky