Největší ski areál v Beskydech má novou lanovku. Lyžaři jsou nadšení

To sem například přilákalo i Romana Papa ze slovenského Trenčína. „Když to srovnám s loňským rokem, kdy jsem sem zavítal lyžovat poprvé, tak je to neskutečná paráda. Tahle lanovka je skvělá. Je moc fajn, že vás sedák zahřeje, a i ta bublina je super. Jsem tu od rána, a to padal déšť se sněhem, takže bublina člověka na lanovce ochránila,“ svěřil se Novinkám šestadvacetiletý Slovák, který lyžuje od základní školy.