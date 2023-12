Světová novinka: Virtuální skipas se v Jeseníkách osvědčil

„Resort letos do rozvoje a přípravy areálu včetně servisních činností všech zařízení investoval třináct milionů korun. Už tradičně sázíme i na nejmodernější technologie. Vedle zavedení služby PhoneTicket, tedy virtuálního skipasu, která u nás měla vloni světovou premiéru, byl uveden do praxe i moderní dynamický nákupní systém skipasů,“ sdělil obchodní ředitel resortu Jan Ležatka.

PhoneTicket je technologie, která umožňuje nahrát virtuální skipas do chytrého mobilního telefonu s tím, že telefon při průchodu turniketem prostřednictvím bluetooth technologie sám sebe identifikuje jako skipas. To vše, aniž by bylo nutné telefon jakkoliv aktivovat nebo vytahovat z kapsy a prakticky bez dopadu na stav baterie.