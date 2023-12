Švýcarsko je rozmanitá lyžařská velmoc, kde můžete zažít i půvabné retro

Švýcarsko má mimořádně rozmanitou nejen krajinu, ale i úroveň svých turistických letovisek. Kromě atrakcí světového významu, k nimž patří třeba železnice do ledovcového světa v Jungfrau nebo ikonický Matterhorn, tu najdete i komorní a zapomenutá, o to však autentičtější místa, kde se lyžování za poslední desítky let moc nezměnilo.