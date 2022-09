Na podzim hrají hory i jezera v italském Trentinu všemi barvami

I když jsou trentinské hory velmi malebné, je třeba stále myslet na to, že i tady se dokáže počasí během pár minut zcela změnit. Na túry proto vyrážejte dobře vybavení i teplým oblečením, kvalitní obuv je samozřejmostí. Chybět by nikdy neměla zásoba pití, na delší výlet i jídla.

Cesta automobilem do Val di Non trvá z Prahy něco málo přes sedm hodin, z Brna osm hodin, stejně dlouho jako přeprava z obou měst do Andala, jen do San Martina di Castrozza se z Prahy asi o půl hodiny prodlouží, z Brna o 20 minut. Na dálnice v Rakousku je třeba mít známku, úseky v Itálii se platí podle délky.