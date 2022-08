Azorám vládnou delfíni a velryby. Setkání s nimi je celoživotní zážitek

„Plejtvák obrovský je největším žijícím zvířetem na planetě, může měřit až 30 metrů a vážit až 200 tun. Do takových rozměrů dorostl díky vodě, kde mu nic nestálo v cestě. Na souši by takový kolos nebyl schopen pohybu,“ vysvětluje bioložka a dává nám tak nepatrnou naději, že tohoto oceánského obra spatříme. Tedy přesněji řečeno jeho ocasní ploutev, protože ve většině případů velryba nad hladinou nic víc neukazuje.

Právě z ostrova Faial a jeho hlavního města Horty na pozorování velryb vyrážíme. Před nástupem do člunu si navlékáme poněkud neforemné gumové bundy, a ti svědomitější z nás i kalhoty, abychom nebyli v průběhu cesty úplně zmáčení. Na Azorách je i začátkem června velmi svěže, tedy zhruba kolem dvaceti stupňů Celsia, větrno a Atlantik se mezi nejteplejší oceány rozhodně neřadí. Voda při divoké a rychlé jízdě dost stříká a nikomu se nepodaří vyváznout bez jediného zkropení.

„Pokud trpíte mořskou nemocí a dělá se vám špatně, hlaste to včas, abychom zastavili a vy si mohli svoje záležitosti vyřídit naklonění přes okraj člunu,“ vtipkuje Lisa. Vzápětí však přidává i radu pro slabší žaludky. „Snažte se držet pohled na horizontu.“

Jakmile člun opustí Hortu, kapitán přidá plyn a my divoce vyrážíme směrem k sousednímu ostrovu Pico, na němž se rýsuje stejnojmenný vulkán, který je zároveň nejvyšší horou celého Portugalska. Jedeme do oblasti, kde biologové zpozorovali aktivitu mořských živočichů. Po asi 45 minutách kodrcání na vlnách skutečně hlásíme první kontakt, a to s hejnem delfínů.