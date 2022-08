Rakousko umí překvapit i někoho, kdo ho projezdil křížem krážem

Rakousko mnoho lidí považuje za dostupnou a dobře zmapovanou destinaci. Podle zakladatele cestovatelské platformy Kangelo Filipa Mayera je však u sousedů stále co objevovat. A to i během podzimu, kdy je stále možné vyrazit třeba na ferraty, pěší túry, za odpočinkem do lázní nebo třeba za vínem. Co alpská země nabízí, si můžete poslechnout v aktuálním dílu podcastu Pas a pusu.

Foto: Novinky Pas a pusu