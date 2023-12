Kam vyrazit na dovolenou v roce 2024? Přinášíme šest neotřelých tipů

Portugalsko není zemí, která všechny Středoevropany napadne na první dobrou, a v tom tkví jedna z jeho četných výhod. Najdete tam totiž vše dobré, co od dovolené očekáváte, a jako bonus navíc není předražené ani přelidněné. V půvabném Portu či kosmopolitním Lisabonu se samozřejmě s turisty potkáte, ale ani tam není obvyklé prodírat se davy. Kdo preferuje kulturní, ale o něco menší města, může zavítat do univerzitní Coimbry nebo kouzelného Cascais .

Hlavní město Tokio je samo o sobě destinací, kde můžete strávit dva týdny a ani zdaleka nestihnete navštívit vše, co byste chtěli. Mnoho lidí tak při opakovaných cestách do Japonska pobývá vždy v jiné čtvrti hlavního města, aby tak mohli objevovat krásy jednotlivých částí. Ráj pro milovníky technologií však ukrývá i zenové parčíky, michelinské restaurace i stánečky prodávající pouze levný ramen, který však zahřeje a skvěle zasytí. Tokijská a obecně japonská gastronomie je však kapitola sama pro sebe.

Škoda by byla vynechat obzvláště hlavní město Havanu , jež má až neskutečnou atmosféru. Projeli byste se tam raději nablýskaným veteránem, navštívili továrnu na výrobu doutníků nebo zašli do světově proslulého kabaretu ?

O Tchaj-wanu Češi nejčastěji slýchají ve spojitosti s výpravami českých politiků, případně s čipy. Je to velká škoda, protože ostrov, kterému místní pro jeho podlouhlý tvar přezdívají batát, má mnoho co nabídnout. Tchaj-pej je východoasijská metropole se vším všudy – je moderní, rušná, ale zároveň i jaksi poklidná a spořádaná. Žádné neorganizované předjíždění nebo troubení nečekejte, to nemají Tchajwanci v povaze. Místo toho jsou uctiví, podobně jako Japonci, ale zároveň více uvolnění a ne tolik svázaní konvencemi a tradicemi.

Že vás na žádné pavouky nenalákáme? Dobře, dobře, možná jsme to neuchopili z té nejlepší strany. Kambodža je však v rámci jihovýchodní Asie destinací, která si pozornost jistě zaslouží. Největším jejím turistickým lákadlem pro ty, kteří míří do této země poprvé, jsou samozřejmě chrámy Angkoru. A není to jen tak náhodou, tento chrámový komplex rozkládající se několik kilometrů od městečka Siem Reap je jednou z nejúžasnějších architektonický a uměleckých záležitostí, které můžete v celém regionu spatřit. Že je to tak turisticky exponovanější lokalita, kde sami opravdu nebudete, o tom asi není třeba mluvit.