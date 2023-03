Nejtajemnějšímu místu Madeiry sluší nepropustná mlha

Cestu do Fanalu samozřejmě není třeba si ulehčovat. Vypravit se do něj lze i pěšky po okolních stezkách. Třeba po trase Vereda do Fanal, která také prochází vavřínovým lesem a v celé svojí délce měří skoro 11 kilometrů. Jde tu dobře vypozorovat proměnlivost Madeiry, nejen co se krajiny týče, ale i počasí. Zatímco naše cesta začala za slunce, čím blíž jsme byli Fanalu, tím přibylo mraků i mlhy.