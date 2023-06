Chcete potkat toho pravého? Stačí prolézt správnou dírou

Co si budeme povídat, Kjóto je turistické město. A je k tomu důvod. Pokud byste si totiž v celém Japonsku měli vybrat jediné místo, které neminout, bude to právě „tisícileté hlavní město“.

Kjóto skutečně bývalo hlavním městem Japonska, dnes je hlavním městem prefektury Kjóto a je také na prvním místě hledáčku turistů i Japonců z jiných částí země. Proč? Je prostě kouzelné.

Není moc míst, kde by masový turismus nenapáchal škody tak velké, že by člověk, ač ohromen tamními památkami, nebyl vlastně rád, když odjede někam do klidu. Kjóto je v tomto směru jiné. Je to pulzující město a na určitých místech potkáte davy, ale jeho atmosféra, chrámy, svatyně a kultura celkově jsou tak strhující, že vám nejspíš nebudou vadit.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Gion má kouzlo v každou denní dobu.

Velkou roli v tom hraje i fakt, že značnou část návštěvníků města tvoří Japonci. Dnes snad nejdisciplinovanější a nejvíce ohleduplný národ na světě. Neexistuje, že by se vám při procházkách historickým centrem někdo pletl do cesty, narážel do vás, hlučel či vám nedej bože zakašlal do obličeje. Tyto věci jsou v Japonsku tabu. A slušné chování v takové míře zřejmě působí tak nějak podprahově i na cizince. Všichni se prostě poklidně kochají místními krásami a neobtěžují se navzájem, nebo jsme prostě měli štěstí. Hned několikrát.

Když je lásce třeba trochu pomoct

Jedním z fascinujících zákoutí, které v Kjótu neminout, je právě svatyně Yasui-kompira-gu. Na první pohled vypadá trochu jako papírové iglú. Jedná se o kámen, nazývaný „enkiri/enmusubi“, jež má přerušit špatný vztah a upevnit, či přivábit ten správný. To podle toho, odkud kam kamenem prolezete. Když z přední části do zadní a zpět, chcete konečně potkat toho pravého, když zezadu dopředu a zpět, chcete se zbavit někoho špatného.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Na svatyni Yasui-kompira-gu si musíte vystát frontu.

Správný postup, jak dosáhnout štěstí v lásce, je napřed vzdát poctu u hlavní svatyně, koupit si kataširo - papírový amulet a napsat na něj své jméno a přání. Před kamenem s otvorem se poklonit, prolézt otvorem s odříkáním svého přání, opět se poklonit a poté prolézt zpět. Po finální pokloně už stačí amulet přilepit na svatyni k tisícům dalších přání. V přeneseném významu by měl kámen fungovat nejen k setřesení budižkničemů, ale též zlozvyků či závislostí.

Historie svatyně, která se však tehdy jmenovala jinak a sloužila i poněkud odlišnému účelu, sahá až do sedmého století. Najdete ji ve čtvrti Gion, která je přezdívána čtvrtí gejš. Je tu hodně čajoven, kde se s gejšami můžete setkat, ale není výjimkou potkat světoznámé umělkyně či jejich učednice maiko venku při obchůzkách. Nezapomeňte ale, že gejši se již bez dotázání na ulici nesmějí fotit. Je to nejen neslušné, ale můžete za to dostat i tučnou pokutu.

Gion čítá mnohá lákadla

Nejen fanoušci filmu Gejša by si neměli nechat ujít procházku v okolí mostu Gion Tatsumi. Jedná se o místo plné tradiční japonské architektury a estetiky. Romantická atmosféra sem láká nejen turisty, ale i japonské novomanžele, kteří se sem jezdí fotit v pestrobarevných kimonech.

Čtvrť Gion v japonském KjótuVideo: Taťána Kynčlová, Novinky

Obdobně populární je i pagoda Yasaka, známá též pod názvem chrám Hokan. Budhistická pagoda je zároveň svatyní a jedná se snad o nejfotografovanější památku celého Kjóta. Vyplatí se obejít 46 metrů vysokou „věž“ ze všech směrů a najít ten nejlepší úhel pro zvěčnění.

Tipy na cestu do Japonska Nejlevněji se letecky do Japonska dostanete s leteckou společností Air France, popřípadě kombinací společností Air France a KLM. Zpáteční letenku z Prahy do Tokia pořídíte s dostatečným předstihem už od 16 000 korun. V letadlech strávíte v jednom směru zhruba 15 hodin s jedním přestupem v Paříži či Amsterdamu. Pokud po Japonsku chcete hodně cestovat a budete se přesouvat skvěle fungující vlakovou dopravou, vyplatí se pořízení Japan Rail Passu (JRP). Pro turisty je v prodeji týdenní, čtrnáctidenní nebo 21denní varianta v přepočtu zhruba za 5340 Kč, 8420 Kč či 10 530 Kč. V ceně je neomezené množství cest téměř všemi vlaky včetně šinkansenů, pouze ty úplně nejrychlejší nejsou v ceně. Nezapomeňte si svůj JRP před použitím aktivovat na některém z vlakových nádraží. Místenky do rychlovlaků je jistější si před cestou zdarma rezervovat kvůli značné vytíženosti některých spojů.

Jen pár set metrů od pagody se nachází rozlehlý chrámový komplex Kijomizu-dera, který je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO. Typické zářivě červené stavby jsou navštěvovány po celý rok, na jaře a na podzim má však místo zvláštní kouzlo díky rozkvetlým sakurám a rudolícím japonským javorům.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Okolí pagody Yasaka je velmi fotogenické.

A takto bychom mohli pokračovat dlouho jen v samotném Gionu, o celém Kjótu nemluvě. Pitoreskní město rozhodně stojí za návštěvu, ať už lásku svého života teprve hledáte, nebo patříte k těm šťastným a vezmete ji do Japonska s sebou.

