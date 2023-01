Největší podivnosti, které můžete ochutnat v Tokiu

Duhový smažák na špejli

Tato sýrová delikatesa by mohla Čechy obzvláště zajímat. Ovšem není smažák jako smažák. V Japonsku není čtverhranný a není to eidam. A nejpodivnějším znakem není jeho duhová barva, ale chuť. Je totiž nasladko! Jaké to je? Trochu jako jíst natavenou duhu v těstíčku, které je posypané cukrem. Taková potěcha pro oči, když už ne pro chuť.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Smažený sýr nasladko

Tuto gastrozajímavost seženete ve fascinující tokijské čtvrti Harajuku. Ta sama o sobě oplývá bizáry všeho druhu. Sýr objednáte u okénka na ulici, zaplatíte, obdržíte lísteček, a ten pak zanesete do jiného okénka, kde vám duhový útvar čerstvě usmaží. Nudit se při čekání zaručeně nebudete, výlohy i kolemjdoucí se vám postarají o zábavu.

Sladké UFO

Ještě chvíli zůstaneme jak u barevných pochutin, tak v Harajuku. Jen o pár desítek metrů dále totiž sídlí Totti Candy Factory. Milovníci cukrové vaty tu budou jako u vytržení. Všechny ty barvy a příchutě. Na výběr je klasická, jahodová, citronová, melounová, hroznová nebo s příchutí limonády. Prodávají dokonce i kyblíky s vatou dobře skladnou do letadla.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Obří cukrová vata v tokijské čtvrti Harajuku

Hlavním trhákem podniku je ale jakési obří UFO z cukrové vaty. Může být třípatrové, pětipatrové i sedmipatrové. V jedné osobě se to v podstatě nedá sníst, ale pokud toužíte po vtipných barevných fotkách, jste na správném místě. Jen počítejte s vysokou mírou následné ulepenosti.

Jedlý soused Totoro

A do třetice všeho sladkého. Tuto specialitku ocení milovníci japonského anime a především obdivovatelé kultovního filmu Můj soused Totoro od studia Ghibli. Dostat se do jejich na podzim nově otevřeného Ghibli Parku bylo před koncem roku pro turistu zhola nemožné a do tokijských studií jen velmi obtížně uskutečnitelné. Proto byla vyjma četných obchodů se suvenýry jediná možnost, jak se „potkat“ s Totorem, jednoho sníst. Nebo raději víc. Jsou totiž nejen pekelně roztomilí, ale také velmi chutní.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Totorové mají čtyři příchutě.

Seženete je v Shiro-Hige’s Cream Puff Factory, což není zrovna podnik v centru Tokia. O návštěvníky přesto nemá nouzi a už od časných ranních hodin před kavárnou stojí fronta. Té se můžete vyhnout, když si Totory a další tematické sladkosti necháte zabalit s sebou v obchodě. Mají čtyři příchutě, z toho dvě jsou stálé a dvě se mění podle sezony. U nás slavily největší úspěch stálá čokoládová a sezonní kaštanová. Mňam.

Jak se dostat do Japonska a ušetřit za dopravu na místě Letenky z Prahy do Tokia pořídíte nejlevněji kombinací leteckých společností KLM a Air France od 15 511 Kč za zpáteční letenku na osobu při včasné rezervaci. Ve vzduchu strávíte oběma směry zhruba 15 hodin s jedním mezipřistáním v Amsterdamu či Paříži. Pokud po Japonsku chcete hodně cestovat a budete se přesouvat skvěle fungující vlakovou dopravou, vyplatí se pořízení Japan Rail Passu (JRP). Pro turisty je v prodeji týdenní, čtrnáctidenní nebo 21denní varianta v přepočtu zhruba za 5240 Kč, 8300 Kč či 10 570 Kč. V ceně je neomezené množství cest téměř všemi vlaky včetně šinkansenů, pouze ty úplně nejrychlejší nejsou v ceně. Nezapoměňte si svůj JRP před použitím aktivovat na některém z vlakových nádraží. Místenky do rychlovlaků je jistější si před cestou zdarma rezervovat kvůli značné vytíženosti některých spojů.

Bar s vůní čokolády

A u čokolády rovnou zůstaneme. Respektive spíše u kakaa. Je jedním z nejlepších barů nejen v Tokiu, ale v celé Asii. Nenápadný, nikterak velký prostor hned na první pohled zaujme přírodními dekoracemi. A především názvem Memento Mori. Nenechte se ale zmást, bar se sice jmenuje Pamatuj na smrt, ale evokuje ji zejména smrtelně dobrými koktejly.

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Koktejl servírovaný v kakaovém bobu v tokijském baru Memento Mori

Netradiční přísadou značného množství z nich je prémiové kakao, které pochází z různých koutů světa. Koktejly nejsou na Tokio nikterak předražené, ovšem ani zvlášť objemné. Můžete jich tak ochutnat hned několik. Nejpůsobivějším z nich je zřejmě koktejl servírovaný v kakaovém bobu. Po nasládlém začátku v ústech ucítíte neuvěřitelně výrazný koncert chutí a až na závěr se objeví alkoholová tečka. Zaručeně nezůstanete jen u jednoho.

Smažené ústřice

Což o to, ve světě se smaží leccos, čokoládové tyčinky nebo červy nevyjímaje. Ale ústřice… Většina těch, kteří je už ochutnali, se asi jen těžko vyhne myšlence, že to bude trochu jako smažit plivanec. Kupodivu to tak není, alespoň ne v Japonsku. Tam jsou totiž ústřice až překvapivě masité.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Smažená ústřice na špejli

Výsledná chuť proto vůbec není tak špatná, jak by člověk čekal. Seženete je nejen na trzích, ale i v restauracích specializujících se na kushikatsu, tedy nejrůznější špízky ze smaženého masa a zeleniny.