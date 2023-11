Nejsmyslnější taneční show vůbec? Lepé Kubánky oděné do flitrů v havanské Tropicaně

„Je to jedna z nejlepších show světa, však uvidíte. Dřív to tam umělo být pěkně divoké, dnes už jsou divoké jen taneční kreace,“ lákal na představení místní průvodce Javier. Shovívavě jsem se usmála. Na většině míst světa místní trvají na tom, že právě ta jejich pláž je ta vůbec nejkrásnější a představení nejlepší.

V honbě za co nejlepším záběrem se v podřepu sunu kupředu, dokud nejsem až pod pódiem. Jsem do natáčení dynamické, barvami hýřící scény tak zabraná, že si vůbec nevšimnu tanečnic, které se objeví v uličce za mými zády a stoupají po schodech kolem mě, dokud mi kolem hlavy neprošustí jejich sukně.

Koho by překvapovaly baletky v karibském kabaretu, věřte, že to na tomto pódiu není o labutě evokujících sukýnkách a piruetách. Spoře oděné baletky se také umějí pěkně rozšoupnout a balet jako takový má na Kubě dlouhou historii a obrovský věhlas.

Je to jako ocitnout se uprostřed karnevalu. Výhodou Tropicany je, že zdejší „karneval“ se neodehrává pár dnů v roce, ale každý večer. Vstupenky na esenci karibských rytmů začínají v přepočtu zhruba na 1900 korunách na osobu a nápoje, z nichž typický český konzument dostane chuť vyšplhat na pódium a dát se do tance, jsou již v ceně. Jelikož se jedná zhruba o průměrný měsíční plat na ostrově, cena je to vysoká, ale pro turistu rozhodně stojí za to.