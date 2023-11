Jaké dobrodružství zažít v roce 2024? Vydejte se třeba do Albánie, radí National Geographic

Žebříček nabízí pro každý typ cestovatele něco. Láká vás dobrodružství? Pak vyrazte napříč Evropou vlakem nebo do chilské pouště Atacama. Jste spíše městský typ? Pak zavítejte do Belfastu, Miami nebo Valletty. Jste nadšenci do gastronomie a kvalitního pití? Tak co ochutnat whisky ve Walesu nebo tradiční tchajwanské pokrmy v tamním nejstarším městě Tchaj-nan?