Chorvatský Trogir: Nejlepší z nejlepších, rozhodli turisté v anketě

Návštěva tohoto starobylého dalmatského města je skutečným zážitkem. Dokazuje to i jeho vítězství v anketě populárního webu Tripadvisor, kde od návštěvníků města získal ohodnocení Nejlepší z nejlepších pro rok 2023. Stojí za to, přijet sem třeba jen na půl dne nebo na den, například cestou do dalších koutů Chorvatska.

Foto: Profimedia.cz Trogir nabízí úchvatné pohledy.

Článek V historickém centru ležícím na ostrově obklopeném zelení se gotika nenuceně mísí s renesancí, barokem i s dalšími styly. To vše působí velmi romanticky, zvlášť za svítání a při západu slunce. Když se projdete po nábřeží Riva až za benátskou pevnost Kamerlengo, narazíte na západním výběžku na starý strom s mohutnými větvemi. Je to strom zamilovaných, kteří se pod ním rádi líbají, aby jim láska vydržela co nejdéle. Když přecházíte po klenutém mostě z pevniny na ostrov, do centra města, plují vám občas pod nohama nejrůznější lodě a loďky. Městskou branou vejdete skoro až ke katedrále svatého Vavřince, nejvýznamnější památce města, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Foto: Profimedia.cz Katedrála svatého Vavřince je jako součást historického centra zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Kombinace stylů Vznikala téměř 400 let (1213 až 1609) a je směsí různých historických stylů, které se stavitelům podařilo pozoruhodně sladit. Její zvonice vysoká 47 metrů se stala přirozenou dominantou Trogiru a nabízí nádherný pohled na město. Invaze jedovatých perutýnů do Jadranu pokračuje, varují chorvatské úřady Hlavní vchod do katedrály je působivým uměleckým dílem. Z kamene ho roku 1240 vytesal mistr Radovan a po stranách ho hlídají dva lvi. Na nich stojí nazí Adam a Eva, prý před prvotním hříchem. Nejintimnější místa si cudně přikrývají fíkovým listem. I tak to byla na svou dobu odvážná scéna. Kolem těchto prvních hříšníků vidíte rostlinné ornamenty, světce a výjevy z bible. Ty byly pro lidi, kteří neuměli číst a psát, něčím jako obrázkovou čítankou křesťanského učení. Originálním dílem je i kaple svatého Jana z Trogiru, patrona města. Najdete ji uvnitř katedrály. Znalci ji považují za jednu z nejkrásnějších renesančních památek. Foto: Profimedia.cz Vchod do katedrály hlídají dva lvi. Ve zdejším benediktinském klášteře uvidíte další unikát. Fragment reliéfu, který zobrazuje řeckého boha Kaira. Odborníci odhadují, že vznikl ve třetím století před Kristem, a mluví o něm jako o jedné z nejcennějších helénistických památek nalezených v Dalmácii. Ověřili jsme ceny jídla a pití v Chorvatsku. Stačí trochu hledat a budete v pohodě Kozí vršek Kairos, syn Diův, byl bohem příhodného okamžiku. Ten se pro vás může stát šťastným, pokud svou příležitost dokážete chytit včas „za pačesy“. Jak se reliéf dostal do Trogiru, je záhada. Místní ho kdysi nalezli na půdě paláce jedné místní šlechtické rodiny. Ta si ho zřejmě přivezla z některé ze svých cest. Foto: Profimedia.cz V historicky cenných domech místní obyvatelé stále žijí. Trogir založili antičtí Řekové. Říkali mu Tragurion (Kozí vršek). Historie města byla občas bouřlivá. Pevnost Kamerlengo tady nechala postavit v patnáctém století okupační armáda Benátské republiky jako součást opevnění proti vpádům osmanských vojsk. Bydleli tu vojáci a bylo tady i vězení. Foto: Profimedia.cz Pevnost Kamerlengo postavená Benátčany. Foto: Profimedia.cz Historické centrum Trogiru je součástí světového dědictví UNESCO. K němu se váže legenda o dívce Rafiole, kterou zde uvěznili do věže. Aby si zkrátila dlouhou chvíli, než ji odsud vysvobodí její milý, pekla lahodné koláčky, které mu posílala. Přišlo mi zvláštní, že ve vězení mohla péct, ale v legendách člověk zřejmě nesmí hledat suchou logiku. Trogirské rafioly s mandlovou náplní se v každém případě staly legendou a pečou se tady dodnes. Z věže pevnosti je hezký pohled na město. Pokud si v místních nebo okolních restauracích chcete dopřát nějakou zdejší specialitu, ptejte se po brodetu, což je jakýsi guláš z několika druhů rybího masa s pořádnou dávkou cibule, s rajčaty, zeleninou a kořením. Nebo zkuste mladé chobotničky udušené pod pokličkou (izpod peke) s bramborami a zeleninou. Když je kuchař správně připraví, nejsou tvrdé ani rozvařené, ale jemně křupavé. Přímo v centru Trogiru není sice žádná pláž, ale stačí, když přejdete po dalším mostě na vedlejší ostrov Čiovo. Zhruba po sedmi stech metrech narazíte na pláž Saldun. Město ji nedávno upravilo a zrenovovalo. Na ostrově ovšem najdete řadu dalších pláží, kamínkových, písečných, skalnatých i vybetonovaných se schůdky do vody. Můžete ho projet autem nebo na kole, které si lze půjčit. Vedou tu cyklostezky. Cestou si třeba najdete vlastní pláž. Musíte však počítat s tím, že obyvatelé nedalekého Splitu si na Čiovu postavili chaty a domky. Nedotčenou přírodu tu budete hledat složitě. Kdy je to tu nejlepší Nejlepším obdobím pro návštěvu Trogiru je jaro anebo podzim. Bývá tu méně lidí a mírnější ceny. Pár kilometrů odsud leží letiště Split-Kaštela a do Trogiru odsud jezdí autobus. Když se vám podaří sehnat výhodné letenky přes nízkonákladovku, můžete sem zajet i na prodloužený víkend. Ráj pro jachtaře Pokud by vám byl Trogir těsný, vydejte se na nedaleké ostrovy Malý i Velký Drvenik a také na ostrov Krknjaši do vyhlášené Modré laguny, kam se z Trogiru pořádají výlety. Modrou lagunu obklopují zelené kopce, které zvláštně kontrastují s jasně modrou vodou průzračně čisté zátoky. Tady máte jednu z šancí, že potkáte Kaira, boha šťastného okamžiku. Trogir je spolu s nedalekou Kaštelou oceňovaným přístavem pro jachtaře. Jachting už dávno není elitním sportem bohatých. Jen z ČR přijíždí do Chorvatska v sezoně přes čtyřicet tisíc Čechů. Dokonce se tu koná i mistrovství ČR v tomto sportu. Trogir se stal jedním z nejoblíbenějších přístavů, a v Chorvatsku ho dokonce vyhodnotili jako nejlepší jachtařskou destinaci roku 2022. Foto: Profimedia.cz Kostel svatého Sebastiana s městskými hodinami. Během pobytu nezapomeňte ochutnat zdejší vína. Přímo v Trogiru sice žádné vinice a vinařství nejsou, ale najdete je pár kilometrů odsud na východ, kolem obce Seget (tady je i pěkné koupání), nebo na západ v některé ze sedmi nedalekých obcí, jež sjednocuje název Kaštela, tedy Hrad. Odsud pochází mohutná červená odrůda Crljenak Kaštelanski s chutí tmavého ovoce a se zemitými tóny. V Itálii se proslavila pod názvem Primitivo a v Kalifornii jako Zinfandel. Tohle červené je výborné třeba v kombinaci s dalmatinskou pašticadou, což je marinované a pomalu pečené hovězí na víně, s cibulí a hutnou omáčkou se švestkami a s různým kořením. Dalším tipem na zdejší víno může být třeba červené Plavac mali nebo bílé Prošek. Zajet si do vinařství je příjemná zkušenost, navíc tam mívají nižší ceny než obchody v centru Trogiru a v turisticky exponovaných oblastech. Národní park Plitvická jezera: Okouzlující Chorvatsko v létě i v zimě Nejkrásnější pláže Chorvatska: Kde strávit dovolenou u moře