Ověřili jsme ceny jídla a pití v Chorvatsku. Stačí trochu hledat a budete v pohodě

Letní sezona dovolených je v plném proudu a jako každý rok vyráží řada Čechů k moři do Chorvatska. O tradiční baště českých turistů se letos píše zejména v souvislosti se zdražováním, nástupem eura a vysokými cenami prakticky všeho. Je to ve skutečnosti tak šílené? Do Dalmácie jsme vyrazili uprostřed července s kamerou a zajímali nás ceny jídla a pití v restauracích i obchodech.

ChorvatskoVideo: Novinky

Článek V Chorvatsku se od ledna platí eurem, pokud jste ale zvyklí z předchozích dovolených na částky v kunách, nemusíte se obávat nepřehlednosti. Prakticky všechny ceny jsou kromě eur uváděny stále i v původní měně (1 euro = cca 7,5 kuny). Právě přechod na evropskou měnu je podle mnohých důvodem zdražování. Akorát že vůbec. „Když se zavedlo euro, chodily kontroly a hrozily vysoké pokuty, pokud by si někdo zdražil jen na základě eura. Platil konverzní kurz. Samozřejmě, stejně jako další země zasáhla Chorvatsko inflace a výrazně zdražily energie. Takže ano, ceny meziročně vzrostly, ale podle mě to nemá nic společného se zavedením eura,“ řekla Novinkám Jelena Tabac, zástupkyně sdružení majitelů restaurací a kaváren a mimo jiné majitelka restaurace ve Splitu. Inflace v Chorvatsku v červnu dosáhla 7,6 procenta. Nelze navíc vyloučit podnikavé chování některých prodejců a majitelů restaurací. Po těžkých covidových letech se někdo rozhodl, že výpadky dožene prudkým zdražením. Ověřili jsme si, že takhle ale rozhodně nepřemýšlejí všichni. Luxusní apartmány v Chorvatsku začaly zlevňovat. Hosté ale stále chybí Evropa Při návštěvě Zadaru, Splitu nebo přilehlých ostrovů v Dalmácii je v polovině července čeština slyšet pocitově méně než v minulých letech. Oficiální data za červenec zatím chybí, ale od ledna do června se do Chorvatska vydalo podle statistik turistické centrály meziročně o čtyři procenta méně Čechů – celkem zhruba 186 tisíc. Hledejte a nenechte se nachytat Právě v Zadaru a okolí Splitu jsme zjišťovali, jak je to s cenami v restauracích a obchodech. Ve zkratce se dá říct, že je potřeba trochu hledat a nenechat se chytit do turistických pastí, které v Chorvatsku potkáte stejně jako v ostatních zemích, jež spoléhají na cestovní ruch. Foto: Profimedia.cz Zadar je vstupní bránou k národnímu parku Krka Pokud vám někdo bude tvrdit, že je normální dát si kousek pizzy za osm eur (190 korun), tak to normální skutečně není. Takové ceny však opravdu najdete, zmíněný kousek pizzy za téměř dvě stovky jsme našli v okénku ve městě Hvar na stejnojmenném ostrově. Rozhodně jsme nebyli sami, kdo se ambiciózním prodejcům po vyřknutí ceny doslova vysmál. Několik Angličanů si přesto spokojeně odnášelo kousek sýrové… Jen o pár desítek metrů dál si přitom můžete dát celou pizzu za 12 eur (285 korun). Ano, ani to není zrovna nejvýhodnější super cena, v porovnání s pražskými cenami se už ale příliš neliší. V Praze navíc jen těžko seženete stůl pro čtyři s výhledem na moře. Turisté se v Chorvatsku chrání před sluncem podobně jako sloni a nosorožci Cestování Ceny jídla v restauracích jsou skutečně různorodé. Kromě pizzy, která bývá kromě předkrmů nejlevnější volbou v menu a seženete ji v přepočtu za méně než tři stovky, jsme vyzkoušeli třeba grilované kuřecí maso se zeleninou za 12 eur (285 korun), hovězí burger na veřejném koupališti v Zadaru za 11 eur (260 korun), k snídani ve Splitu hemenex za šest eur (140 korun), avokádové tousty s česnekovým špenátem za 7,6 eura (180 korun), ale také krevety za necelých 30 eur (700 korun), steak z tuňáka za 23 eur (546 korun) nebo hovězí biftek s pepřovou omáčkou za 35 eur (830 korun), což byla horní hranice za jedno jídlo. Nutno podotknout, že jsme nevyhledávali žádné fine dining restaurace, ale obyčejné lokální podniky v docházkové vzdálenosti od centra měst. Ve větších městech samozřejmě narazíte i na fastfoody, kde si velké menu s hranolky a pitím objednáte za necelých sedm eur (160 korun). Kolu raději ne, řekněte si o vodu Pochopitelně nás také zajímaly ceny pití v restauracích. Tady je potřeba rozhodně počítat s cenami vyššími než v Česku a je jedno, jestli si budete dávat mojito na promenádě ve Splitu, nebo pivo v zapadlé „čtyřce“ v Zadaru. K cenám jako v Česku se zkrátka nedostanete. I tady to opět znamená, že se vyplatí trochu hledat. Nejdražší mojito, na které jsme narazili, bylo za 15 eur (356 korun, Split – promenáda). Nejlevnější bylo naopak v Zadaru v jedné boční uličce v podniku se živou hudbou. Za jedno si obsluha účtovala necelých sedm eur (160 korun). V barech na plážích se ceny míchaných drinků pohybují nejčastěji mezi 10 a 12 eury (238 až 285 korun). Foto: Profimedia.cz Split je druhým největším městem Chorvatska Co se týče piva, v restauracích si o zlatavém moku do padesáti korun můžete nechat zdát. Na nejlevnější pivo jsme narazili v Zadaru přibližně dva kilometry od historického centra v kavárně, kde seděli zejména místní štamgasti. Lahvové Karlovačko za 2,4 eura (57 korun). Na druhou stranu, za espresso nezaplatíte ani polovinu této částky. Obecně platí, že ceny točeného piva v restauraci se pohybují nejčastěji okolo čtyř eur (95 korun). Samostatnou kapitolou jsou pak nealko nápoje. Pokud chcete v restauraci dvě deci koly za čtyři eura, máte je mít. Pokud vám stačí voda, často ji dostanete k jídlu zadarmo, stačí si říct. Nebojte se ani zmrzliny, pořádný kopeček seženete za dvě až tři eura. V supermarketech ušetříte Pokud vám rozpočet nebo princip nedovolí utrácet stovky korun za jedno jídlo v restauraci, a zároveň nejste ubytováni v hotelu s all inclusive, nezbude vám nic jiného než navštívit některý z místních supermarketů. A vaše peněženka vám rozhodně poděkuje. Pivo najednou seženete za euro, za cenu jednoho bifteku v restauraci si můžete koupit kilogram pršutu a ani další potraviny nejsou v porovnání s Českem dramaticky dražší. Kilogram rajčat za dvě eura (48 korun), velká balená voda za jedno euro, obyčejné uzeniny stojí prakticky stejně jako v Česku, čtvrt kila pršutu koupíte za osm eur (190 korun). Foto: Novinky +8 Levnější než v Česku jsou cigarety, krabičku prémiových značek koupíte v Chorvatsku za 4,5 eura (106 korun). Nemějte strach Závěrem tak můžeme říct, že v Chorvatsku rozhodně není obecně levněji než v Česku (navíc v tomto článku nehodnotíme ceny ubytování a služeb), ale pokud budete jen trochu chtít, ceny za jídlo a pití by vás neměly finančně vysát. Nejlevněji stoprocentně nakoupíte ve velkých supermarketech, naopak nejvíc bude vaše peněženka krvácet v malých plážových barech na ostrovech a předražených restauracích v centrech větších měst. A nic na tom nezmění ani široký úsměv uvaděčů a uvaděček stojících před restaurací. Už to je první znamení, že bude restaurace zřejmě jednou z těch dražších. Pokud se letos chystáte do Chorvatska a máte strach, že po návratu budete o vodě a chlebu, tak se nebojte. Dá se najít skutečně dobré jídlo za slušné peníze. Pokud vám ale na penězích záleží, heslem dovolené by mělo být: Hledat se vyplatí. Chorvaté jsou nespokojení s turistickou sezonou, píší tamní média Ekonomika Může se vám hodit na Firmy.cz: Zájezdy do Chorvatska