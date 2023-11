Zvládněte rekonstrukci jako profíci

Ať už vás pálí omšelý design bytu, nevhodné dispozice nebo třeba tepelná či akustická nepohoda, nejprve si pečlivě rozplánujte, čeho a jakým způsobem vlastně chcete dosáhnout, kolik to bude stát peněz a jak dlouho to bude trvat.

Tahle fáze plánování vás bude bavit. Procházet designové interiéry na internetu, kde každá skříňka, koberec či zrcadlo ladí a má svoje místo, není ztráta času. Ačkoliv rozpočet nebo dispozice bytu mnohdy nedovolí přenést představu kompletně do reality, ujasníte si, co se vám líbí, a vyberete detaily pro vlastní projekt.

Nejlepší je podchytit všechny aspekty rekonstrukce už v začátcích. Každá změna ve stavebním procesu totiž znamená prodloužení stavebních prací a často i zvýšené náklady. Proto by se celá rodina měla zúčastnit diskuse o tom, co od rekonstrukce očekává. Každý člen domácnosti by měl říct, jak by mohl být byt rozvržen, co v něm nemá chybět nebo třeba kde se budou skladovat věci.