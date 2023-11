Nové proboštství na Pražském hradě prošlo kompletní rekonstrukcí. Doplnila ho novostavba s kavárnou

Dům sloužil jako sídlo Metropolitní kapituly u sv. Víta, probošta a sboru kanovníků. To se změnilo za druhé světové války a zejména po roce 1948, kdy byl veškerý majetek kapituly zabaven.

Následovalo období čistě utilitárního využití, při kterém sloužila stavba jako sklady a depozitáře. Na dům byl dokonce v 60. letech vystaven demoliční výměr. Tehdy se proboštství mělo nahradit jiným objektem. Také proto se do údržby nikdy výrazně neinvestovalo. A peníze do budovy nevkládal stát ani po roce 1993.

„Předpokládalo se, že stát se bude muset nějakým způsobem postavit k restitucím, což správci státního majetku nesmírně komplikovalo správu budov. Do vydání objektů zpátky Metropolitní kapitule byly prováděny opravdu pouze zcela zásadní údržbové práce. Tedy aby do krovů nezatékalo a podobně,“ sdělil Novinkám Petr Měchura z odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

K vydání Nového proboštství do vlastnictví Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze došlo v roce 2016 v rámci majetkového vyrovnání církve se státem. Součástí dohody, kterou podepsali zástupci Správy Pražského hradu a církve za přítomnosti arcibiskupa Dominika Duky a tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, byl i závazek, že římskokatolická církev zdevastované budovy opraví. Vedle Nového proboštství získala také klášter sv. Jiří i kostel Všech svatých.

Kompletní rekonstrukci zahájila kapitula v roce 2020, dokončila ji v letošním roce. „Příprava a realizace obnovy Nového proboštství trvala celkem 7 let. Vzhledem k tomu, že se nachází v areálu nejvýznamnější národní kulturní památky a zároveň ve vojensky střeženém prostoru se sídlem prezidenta republiky, to byl v mnohém velmi specifický a náročný projekt,“ rozpovídal se Ondřej Stříteský z Metropolitní kapituly, který měl obnovu areálu na starosti. Pro přestavbu nebyly podle jeho slov využity žádné veřejné zdroje či finanční prostředky z náhrad za nevydaný majetek každoročně vyplácených státem.

„Většina konstrukcí a prvků objektu vykazovala nějaký druh poškození. Například v případě střechy a krovu už se jednalo o záchranné práce, neboť do nosných konstrukcí dlouhodobě zatékalo. Objekt také vyžadoval celkovou modernizaci z hlediska inženýrských sítí, které byly již zcela nefunkční nebo vůbec neexistovaly. Komplexní rekonstrukcí prošlo také celé nádvoří, které bylo v žalostném stavu. Veškeré dochované původní uměleckořemeslné prvky byly zachráněny, obnoveny či alespoň konzervovány,“ popsal přestavbu Stříteský.

Zbytku historické budovy dominuje moderní šedá barva se soklem v tmavším odstínu. Také původní mnohobarevná dekorativní linka, která byla odhalena na stěnách chodeb a na vedlejším schodišti, se za účelem sjednocení interiéru zjednodušila do moderní podoby.

„Ve staré části proběhla řada disciplín restaurování. Naleznete zde téměř všechna řemesla. Vypíchnout je třeba restaurování původních fládrových povrchů. A čeho já si nejvíce vážím, je restaurování vnější fasády. Je to taková návaznost na katedrálu, protože se na ni používaly stejné technologie,“ uvedl Petr Měchura z památkové péče.

Architekt přestavby Václav Hlaváček ze Studia Acht, které mělo v minulosti na starost opravu letohrádku královny Anny, Ústav šlechtičen či jižní i západní křídlo, upozornil, že poprvé v historii dojde k otevření vnitřního dvora Nového proboštství a návštěvníkům se tak naskytne zcela nový pohled z Pražského hradu. „Tento moment je z historického hlediska velmi důležitý, protože většina návštěvníků je zvyklá dívat se z jižní hrany na matičku Prahu, ale pohled směrem do Jeleního příkopu ze severního parkánu nebyl dlouhou dobu umožněn.“

Opravený vnitřní dvůr s novostavbou a novou vyhlídkou do Jeleního příkopu

Pro kochání je připravena v čele nádvoří vyhlídka, která nabídne pohled nejen do Jeleního příkopu, ale též na míčovnu i oranžerii.

„Tyto přístavby byly již od začátku limitovány svou výškou, ne tvarem. Tvar vyšel z vítězného návrhu. Je podle mě hodně důležité, že doplňují masivnější severní parkán Hradu,“ doplnil Hlaváček s tím, že právě proto se vítězný tým rozhodl udělat čelní fasády přístaveb uzavřenější a naopak je otevřít do prostoru vnitřního dvora. „Šikminy vycházejí z tvarosloví, které tady vidíte kolem sebe, a především navádějí návštěvníky k tomu, ze severovýchodní strany nahlédnout na katedrálu. To je hodně překvapivý pohled a tomu by jakýkoliv tvar kubické formy překážel.“