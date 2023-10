Zdařilá rekonstrukce domu po babičce probíhala podle vlastního tempa majitelky

Šárka Spálenková s desetiletou dcerou Klárou, která po ní zdědila nejen krásné oči, ale také lásku ke kreslení. Šárka vystudovala mediální komunikaci, ale odjakživa ji baví vše kolem bydlení, zejména návrhy a realizace interiérů, interiérový design a přála by si, aby se její koníček stal také obživou. Miluje zejména staré domy, ale je otevřená každé příležitosti. „Díky vlastnímu domu jsem přišla na to, co mě baví.“