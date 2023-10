Rodinnému domu v rámci rekonstrukce a rozšíření přibyl druhý štít, který zakrývají elegantní dřevěné latě

Nový tvar stavby nyní nabízí jak zajímavý a uměřený exteriér, tak prostorově různorodý a velkorysý interiér, který pracuje s různými výškovými úrovněmi dřevěných mezipater a otevřením do krovu. „Snažili jsme se do domu přivést co nejvíce světla, ale zároveň zachovat soukromí, čemuž pomáhají i dřevěné lamely přes okna v nově přistavěném štítu,“ popisují architekti.

Při své práci se architekti rozhodli jasně odlišit nové prvky od původních a nehrát si na chameleony. Proto vše, co je nové, je nově pojaté. Členění fasády a šambrány do ulice jsou zachovány, fasáda s omítku je sjednocena do bílé barvy. Okna nově pojatá jsou nedělená, dřevěná, fixní nebo otvíratelná. Nově přidaný štít do dvora má dřevěnou fasádu z impregnovaných latí stejně jako nová přístavba zádveří, která nahradila původní přístavek.