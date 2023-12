Vila s atmosférou přímořského letoviska se ukrývá pod bílým baldachýnem připomínajícím vlny

Do krásného, ovšem stavebně náročného prostředí zasadili architekti z japonského ateliéru Star Architects vilu, která upoutá pozornost na první pohled. Stavba stojí nedaleko města Hajama, v provincii Kanagawa, jižně od Jokohamy.

Uspořádání budovy odpovídá výškovým rozdílům pozemku, na němž vila stojí. Na svažitost terénu ostatně reaguje i střecha postupnou gradací jednotlivých oblouků. Architekti i majitelé vily si přáli, aby stavba měla co nejmenší dopad na místní prostředí. Proto není žádnou částí výrazněji zahloubena do svahu. Tím se snížilo množství zeminy, kterou bylo třeba odstranit, a v neposlední řadě se tento postup promítl i do financování stavby.