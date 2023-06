Napadlo vás, že by město mohlo mít kapsy? Mohlo! A bydlí v nich lidé

V rezidenční čtvrti města Saitama, jež tvoří už předměstí Tokia, vyrostl kousek od vlakového nádraží nový dům. Svým vzhledem se ale okolní zástavbě vymyká, byť ji nijak vizuálně nepřebíjí. Architektům se zkrátka podařilo vytvořit velmi zajímavý objekt, aniž by vizuálně poškodili jeho okolí.

Na návrhu stavby začali pracovat v srpnu 2020, tedy v období, kdy v zemi vrcholila pandemie covidu a kdy začalo být zjevné, že se důležitá hlediska a potřeby životního stylu jednotlivých nájemníků a lékařů začínají měnit. Architekti se tak zaměřili na to, aby nájemníkům dopřáli v domě nejenom pocit soukromí a svobody, ale zároveň aby měli pocit sounáležitosti plynoucí ze života pod jednou střechou. Aby měli možnost spolu přirozeně komunikovat a neměli pocit naprosté izolovanosti od okolí a samoty.

A nejde jen o to propojit lidi z těchto dvou domů. Zakřivené stěny jsou v tomto případě strategicky použitým prvkem, jenž má povzbudit kolemjdoucí, aby nádvoří také používali, aby vklouzli do této konkávní „dutiny“ a měli touhu ji prozkoumat. A zároveň se také architekti snažili odstranit eventuální pocit chodců, že se při vstupu do prostoru „kapsy“ dostávají na cizí území tím, že sjednotili povrch nádvoří s okolním chodníkem použitím stejného asfaltového pláště.