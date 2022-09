Tucet tipů na udržitelnější domácnost

Čím dál více mladých rodin (ale samozřejmě nejenom těch) se při nákupech a promýšlení fungování své domácnosti ohlíží nejenom na to, aby snížily své náklady, ale také na to, aby jejich provoz byl co nejvíce udržitelný. Tedy, jednoduše řečeno, aby spotřebovávaly co nejméně, aby produkovaly co nejméně odpadů, aby co nejvíce recyklovaly atd. Máte to také tak a neustále hledáte, jak se chovat k životnímu prostředí co nejohleduplněji? Pojďme si spolu projít některé tipy na udržitelnou domácnost.

Foto: Finish Mnoho vody lze ušetřit tím, že nádobí vkládáme do myčky přímo, bez předmývání.