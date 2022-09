Tato střední škola se po rekonstrukci obávat vysokých cen za energie nemusí

„V obvodovém plášti, ve vnitřních příčkách, ve střeše, v podstatě všude byl azbest, což nám dalo relativně dost práce to zlikvidovat,“ sdělil Novinkám Jiří Tencar, autor projektu. Ze staré budovy zůstala pouze nosná konstrukce.

Ne, nepřesvědčilo mě to.

Pokud to bude opravdu fungovat, proč ne...

Ano, takhle by to mělo být všude. Nejen u škol.

Myslíte si, že by takto měly být řešeny všechny školy?

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo vyhlášku, podle které by školy měly učebny a další prostory vytápět na maximálně 19 stupňů. Českobrodská díky rekuperačnímu systému získává zpětné teplo a odpadní vzduch, podle autorů tak vytápění možná nebude ani potřeba.

„Bude to mezi 20-22 stupni, ono to funguje tak, že když ti studenti tady budou a budeme větrat, tak v podstatě není potřeba topit, protože studenti si to vytopí sami,“ vysvětluje Tencar s tím, že se v budově nebude teplota snižovat pod komfort studentů.