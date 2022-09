Architekt vytvořil resort, jímž se snaží ukázat cestu k udržitelnému stylu života

Důležitá je střecha hlavní budovy, jíž pokrývají pásy fotovoltaických panelů. Mezi nimi jsou ponechané štěrbiny široké tak akorát na to, aby do stíněného prostoru pronikalo denní světlo, ale přitom interiér přespříliš neozařovalo a zbytečně nepřehřívalo.

Je zřejmé, že umístění ostrova jen kus severně od rovníku vychází potřebám fotovoltaické elektrárny vysloveně vstříc. To je přesně to, co se architekt snaží ukázat světu. „Měl by to být fantastický příklad pro ostatní země s podobným klimatem,“ říká.