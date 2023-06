Prodali dům a koupili místo něj vesničku. Teď si žijí jako milionáři

Angličané Liz a David žili a pracovali v Manchesteru, v místním rádiu. Jejich život se ale podobal jednomu velkému závodu s časem a byl adekvátně tomu plný stresu. Oba si proto jednoho dne řekli dost a rozhodli se, že společně se svými dvěma dětmi zkusí žít zcela jinak a jinde.

V Anglii bydleli v třípokojovém řadovém domě, který prodali. Utržili za něj 400 tisíc liber (cca 11 milionů korun), za něž na počátku roku 2021 koupili šest 400 let starých domků, dvě stodoly a 1,2 hektaru půdy, což dohromady tvoří maličkou vesničku. Domy ani stodoly nebyly v dobrém stavu, takže manželé museli vynaložit dalších 300 tisíc liber (8,3 milionu korun) na jejich rekonstrukci a proměnu v letní byty. Součástí rekonstrukce byla také oprava a obnova dvou bazénů o rozměrech 10 × 15 m.

Liz a David se se svými dětmi Tomem a Charlottou nastěhovali do hlavního domu, zatímco Lizina matka a její manžel bydlí v protější budově.

Chtěla výlet na zaoceánské lodi, místo toho jí manžel postavil dům, který jako taková loď vypadá Tipy a trendy

„V Anglii jsme oba pracovali devět hodin denně pět dní v týdnu a žili jsme v neustálém shonu. Děti po škole zůstávaly v klubech a zdálo se nám, jako bychom se pohybovali po nekonečném běžícím pásu,“ svěřila se britskému webu The Sun Liz. „Až když přišel covid, a my měli volno, došlo nám, že jsme jen v jednom kole a s dětmi jsme moc času nestrávili. Rozhodli jsme se proto, že musíme udělat něco, aby se náš život od základu změnil,“ říká.

O tom, že by se přestěhovali do Francie, přitom s manželem mluvili už několik let. A doba covidu se ukázala jako ideální příležitostí. Zdálo se, že lepší chvíle pro vyskočení z uhánějícího vlaku už nemusí přijít.

„Nikdo z rodiny plynně francouzsky nemluví, ale všichni už zvládáme běžnou konverzaci a každým dnem se zlepšujeme. Chytáme to během hovoru,“ popisuje Liz v rozhovoru pro web DailyMail.

Své rozhodnutí opustit Británii a přestěhovat se na kontinent zpětně hodnotí jako výhru v loterii a její muž David navazuje: „Někdo se během covidu rozhodl pořídit si psa. My jsme se ale rozhodli přestěhovat do ciziny. A myslím, že jsme si oba Francii zamilovali. Okolo nás je šílená divočina. Když vezeme děti ráno do školy, stavíme kvůli jelenům nebo divokým prasatům, ne kvůli jiným autům.“

Foto: AP +7

Z pekla vybudovali domov milionářů

Jak ale asi každý soudný člověk tuší, začátky byly pro rodinu krušné. Liz s Davidem se nerozpakují použít slovo „peklo“. Nikdo neuměl více než pár základních frází, děti v prvních měsících školu nenáviděly, byl problém se žumpou, domy byly zaplavené a v havarijním stavu, nebyla tu elektřina. Zpočátku neměli kde bydlet, takže se nastěhovali do karavanu.

Murphyovi měli ovšem obrovské štěstí na sousedy v okolí. Místní komunita je přijala mezi sebe s velikou vstřícností. S pomocí místních řemeslníků a firem postupně vše krok za krokem rekonstruovali a zařídili k bydlení. Nyní už vše funguje, jak má. Jedna ze stodol je využita jako velká herna, zbývající domy jsou proměněné na letní byty a rodina je nabízí k pronájmu.

O tom, že by se někdy měli vrátit zpět do Británie, vůbec neuvažují. „Žijeme tu jako milionáři. Než posekám všude trávu, trvá to dvě a půl hodiny, a to na traktůrku! V Manchesteru jsem měl posekáno za deset minut. A k tomu tu máme dva bazény,“ pochvaluje si David.

Anketa Měli byste odvahu pustit se do takového dobrodružství? Jistě, jen kdyby někde taková vesnička ještě byla! 29,9 % Kdo ví.. Možná... 31,6 % Asi ne. 23,1 % V žádném případě. 15,4 % Celkem hlasovalo 117 čtenářů.