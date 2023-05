Realitní makléř prodává stejný dům po 55 letech. Nyní ovšem 100krát dráž

V roce 1968 bylo Andrewovi Morrisovi 18 let a ve své profesi realitního makléře sbíral doslova první zkušenosti. Prvním domem, na jehož prodeji se podílel, byl rozlehlý viktoriánský rodinný dům v ulici Prince Edwarda v anglickém Herefordu. Zájem o něj projevili manželé Michael a June Staffordovi, kteří za něj tehdy zaplatili 6000 liber (tj. při současném kurzu cca 164 tisíc korun). Pan Stafford získal totiž místo učitele na místní církevní škole, Hereford Cathedral School, a tak se se ženou do domu nastěhovali.

Jaké bylo překvapení makléře Andrewa Morrise, když se mu dům po 55 letech dostal do rukou znovu. A co teprve jeho dojetí, když se díky tomu dozvěděl o životních osudech majitelů domu, kteří v něm po celou dobu žili.

Morris, jemuž je nyní 73 let, se agentuře SWNS svěřil: „Nikdy ve své kariéře se mi ještě nestalo, abych prodával dům, kde žila stejná rodina tolik let. S tím domem jsou spojené vzpomínky na celý její život a já si přesně pamatuji, jak jsem ho prodával, když mi bylo asi 18. Moji tehdejší klienti se rozhlédli po nemovitosti, která je poměrně impozantní a velkolepá, a zamilovali se do ní.“

Foto: AP Cena patrového domu v Herefordu vzrostla za 55 let stonásobně.

Jak se dozvěděl, manželé Staffordovi měli tři děti. Ty jsou samozřejmě nyní již dávno dospělé. Pan Michael Stafford v roce 2017 bohužel zemřel, bylo mu 92 let. Jeho žena June (85 let) se musela přestěhovat do domu s pečovatelskou službou. A protože žádný z potomků páru v domě již nežije, obrátili se na Morrisovu realitní kancelář s žádostí o prodej domu.

Patrový objekt byl postaven v roce 1860 a může se pochlubit čtyřmi ložnicemi a velkým sklepem. Andrew Morris v článku deníku Mirror poznamenává, že skok na požadovanou cenu 595 000 liber vypovídá také svůj vlastní příběh. „Je to dokladem, jak vzrostly ceny nemovitostí. V době, kdy jsem prodával tento dům, se většina rodinných nemovitostí prodávala za přibližně 2000 liber (cca 55 tisíc korun při současném kurzu - pozn. red.), takže tento byl už tehdy špičkový. To, že ho nyní prodávám za zhruba 100násobek původní ceny, ukazuje, jak dlouho jsem v této profesi.“

Foto: AP Viktoriánský dům byl už při prvním prodeji třikrát dražší než běžné rodinné domy a dosud si uchoval svou výjimečnost.

Jak sám říká, vzhledem ke svému věku mohl jít do důchodu už před sedmi lety, ale zatím odchod do penze neplánuje. „Při provádění lidí po této nemovitosti se mi vybavuje spousta šťastných vzpomínek a já jsem rád, že je to pořád tak nádherný rodinný dům,“ říká a dodává: „Pravděpodobně přijde čas, kdy s tím budu muset přestat, ale stále miluji to, co dělám. Často pomáháte lidem s koupí domu, v němž si budou vytvářet vzpomínky na celý život, a tento dům je toho jistě důkazem.“

Foto: AP Andrew Morris v domě, který po celých 55 let patřil jedné rodině.