Za pouhých deset dní postavili příbytek, který připomíná vzducholoď

Pouhých deset dní trvala stavba jejich hliníkem potažené kapsle s prosklenými konci, která připomíná vzducholoď. Tvrdí to alespoň její majitelé a autoři, architekt Roderick James a jeho manželka, interiérová designérka Amanda Markhamová. Příbytek, který využívají k pronájmům, pojmenovali přiléhavě, AirShip 002 (Vzducholoď 002).

Futuristická stavba nabízí dechberoucí výhled na skotskou Vysočinu, a to díky prosklení od podlahy ke stropu. O ubytování v ní je opravdu velký zájem, kdo si chce bydlení ve vzducholodi vyzkoušet na vlastní kůži, musí si pobyt rezervovat více než rok dopředu.

Projekt postavený jako součást ubytovacích kapacit společnosti Out of the Blue, kterou manželé vlastní, stál 100 tisíc liber (2,7 milionu korun). Pár bydlí nedaleko v jiném domě, který si rovněž sám navrhl.