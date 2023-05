Ve své japonské zahradě si majitel vytvořil i místo pro klidné meditace

Když vidíte 55letého muže ve sportovním tričku a džínách, jak sedí na dřevěné lavičce v rohu své zahrady, skoro byste nečekali, že po chvíli vezme do ruky hrábě a pustí se do práce, s níž má Evropan tak nějak spíše propojenou vidinu zenového mnicha. Na ploše vysypané jemným kačírkem s tu a tam roztroušenými kameny začne krouživými pohyby vytvářet elegantní vzor. Jde o část zahrady, jíž se říká meditační nebo také zenová.

„Kromě luceren jsem si na zahradě všechno udělal sám,“ pochlubil se Martin reportérům agentury SWNS. Když jeho práci spatřili návštěvníci z Japonska, prý nemohli uvěřit tomu, že je vše dílem jeho rukou. Když se po covidové pandemii zase otevřely hranice a do Brislingtonu zavítali návštěvníci z Asie, aby si prohlédli Martinovu zahradu, měli prý pocit, jako by byli u sebe doma.

Tak jako mnoho jiných Angličanů, také Martin začal svou zahradu pravidelně ukazovat veřejnosti v rámci Národního dne zahrad, který je v Británii velmi populární. Část výtěžku (návštěvy soukromých zahrad bývají obvykle zpoplatněné) věnoval vždy na charitu a část využil jako investici, aby mohl své malé království dál zušlechťovat. A to mu vnuklo myšlenku, že by ji vlastně mohl provozovat jako podnik, aby se mu zaplatila. Za 14 let do ní totiž investoval zhruba 10 000 liber, tedy 272 tisíc korun.