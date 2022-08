K historickému domu přidali architekti hravou přístavbu se spoustou latí a tyček

Když jej majitelé získali, nebyl právě v nejlepším stavu. Zatímco čelní strana, směřující do ulici, byla opravitelná, zadní, směřující do zahrady, už zachránit nešla.

Přístavba je zasazena do prudkého svahu, a aby udržela linii s původní budovou, je do něj trochu zanořena.

Spojovacím prvkem mezi novou a starou částí je nově vytvořená chodba, kam je nově umístěný i vstup do domu. Díky tomu je příchozí jaksi přirozeně zván dále, do těch částí domu, jež jsou vyhrazeny pro společné posezení a zábavu, případně na zahradu. Soukromá zóna zůstává mimo jeho zájem.

„Chtěli jsme novou stavbu, která by měla modernistickou atmosféru 60. let a která nebyla pro stavitele, které jsme znali, snadná. Za ta léta jsme nasbírali tolik věcí, nábytek, umělecká díla, všechna dánská svítidla, která máme už skoro deset let, staré francouzské zámecké dveře. Jsme opravdu rádi, že jsme mohli do přístavby vnést starší prvky,“ pochvalují si majitelé Zoe a Merez.